會議記錄顯示，「數位與會者提到，倘若經濟依照目前的前景持續進展，在此次會議後進一步緊縮可能就不那麼必要了。」

但其他官員則認為未來數月仍須升息，因為預料通膨返回2％的速度慢到令人無法接受。

Fed下次會議訂於6月13到14日舉行。一些Fed官員已表達對於經濟和通膨並未明顯趨緩而感到焦慮，但眼見3月以來接二連三爆發銀行倒閉案，使得他們對於升息也相當猶豫。