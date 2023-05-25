37歲韓國男星金宣虎陸續憑藉《海岸村恰恰恰》中「洪班長」一角晉身男神行列，挾帶著高人氣，去年從首爾開始，舉行出道13年首次亞洲巡迴粉絲見面會，台北站本周六（27日）在TICC台北國際會議中心登場，他提前2天來台，今（25日）午搭機抵達桃園機場，經由寰宇通關入境VIP通道入境，一身黑的裝扮休閒又不失帥氣，親民地一一收下粉絲遞來的禮物與信件，聽見粉絲為他加油打氣，他也握拳暖心回應。

金宣虎親民收下粉絲遞來的禮物與信件。（范揚光攝）

金宣虎在2009年演出舞台劇踏入演藝圈，2017年首次演出電視劇《金科長》，後來又陸續參衍《百日的郎君》、《加油吧威基基2》、《Start-Up：我的新創時代》，更擔任綜藝節目《兩天一夜4》固定主持人，《海岸村恰恰恰》是他首部擔任男主角的作品，在劇中萬能又帥氣的形象圈粉無數，連續5週位居韓國話題性排行榜第一，但該劇播畢後，他立刻被爆出私生活爭議，雖然後續已澄清，還是讓他沉寂了一段時間。

近日他除了忙於飛往各地與粉絲見面外，主演的首部電影《貴公子》也將於6月21日台韓同步上映，片中他飾演的「貴公子」一角，某天突然出現在能為錢不擇手段的拳擊少年面前，將展現不同以往的正邪魅力。