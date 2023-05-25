人氣拉麵店「拉麵公子」近日推出限定的大王具足蟲拉麵，引爆話題，吸引不少人去朝聖，不過專研具足蟲的學者黃銘志表示，拉麵店賣的並不是大王具足蟲，而是詹姆斯具足蟲，且具足蟲不是傳統食物，生活在深海以腐屍為食，所以要注意有無重金屬、毒性殘留。

具足蟲被拿來做成拉麵，引起熱議。（中時新聞網YouTube）

根據《TVBS》報導，台南大學生物科技學系副教授黃銘志表示，具足蟲若是在東沙群島捕捉到的話，應該是詹姆斯具足蟲，不是大王具足蟲，大王具足蟲是分布在墨西哥灣，推測會造成誤會是因為日本水族館翻譯的問題。

黃銘志說，具足蟲中文學名叫「深水蝨」，而詹姆斯具足蟲是台灣去年才登錄的物種，與大王具足蟲是同屬不同種，都是海蟑螂的遠親。

黃銘志指出，具足蟲是吃海洋生物的屍體維生，所以消化道很臭，食用時要注意，台灣瑞芳、基隆在1970年代後就有在吃具足蟲，但為了安全起見，還是要檢驗是否含有河豚毒或是麻痺性的貝毒等危險，且具足蟲生活在海底，也要檢測有沒有重金屬含量超標。