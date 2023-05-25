台中市議員羅廷瑋昨天獲國民黨提名參選台中市第六選區立委，但在提名前就已有不少跟他有關的流言，羅廷瑋25日召開記者會自清，表示自己「不畏戰不懼戰」，會請律師團直接訴諸法律控告這些假消息的傳播者。

羅廷瑋說，去年連任議員後持續努力爭取建設與福利，本黨開放登記初選時他沒登記，因為覺得立委的職位不是「非我不可」。也覺得在黨內自己還算資淺，就努力把握當下把工作做好，但各種謠言還是照樣四起，抹黑他的團隊。

羅廷瑋說，流言包括，逼團隊裡的里長每個月給他兩萬元回饋金；軟禁前女友，小三還住家裡；索取回扣、賭博、酒駕；棄養毆打父親；家暴打老婆；與兩位熟女住在一起；有黑道背景等，還謠傳有一份錄音檔，他無法接受，也不得不挺身而出。

羅廷瑋指出，謠傳的錄音黨指控他違反選罷法，完全是不實指控且斷章取義，他去幫雙方做調解，結果公親變事主，外面斷章取義說羅廷瑋要花2萬5000元要人勸退選舉，若檢調願意調查，他也會提供證據給檢調，會全力配合偵辦。

羅廷瑋說，種種謠言都是害怕他出來參選立委，未來面對各種不實謠言、毀謗，對他進行人格抹黑，不會再容忍，會請律師團直接訴諸法律控告這些假消息的傳播者，不畏戰不懼戰。感謝國民黨的提名，希望能跟對手打一場實事求是，為中西東南人民爭取最大福利與建設的模範選戰。

羅廷瑋表示，當上議員接觸各界後卻發現，這些隱藏在角落社會上不公不義的案件，比想像中還多，即使他這幾年不斷為受害者出面開記者會、議會質詢，但新聞風頭過後，受害者的權益依然未能伸張。這次決定接受黨的提名，是希望以立委的高度讓市民可以更安居樂業。

羅廷瑋指出，當上立委的短期目標是透過修法對性侵、虐童、詐騙、酒駕、黑槍的犯人加重刑責，盡最大努力避免下一個受害者出現；中長期目標是集思廣益，讓民眾心中最想修正的法案一一落實立法，法律應該是要為老百姓服務，而不是為財團行方便之門。