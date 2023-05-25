台灣大學經濟系學會選舉政見爆出爭議，其中不乏充滿性別歧視的政見，引發軒然大波，若性平會查證屬實，最重恐勒令退學，前主播劉芯彤表示在教育普及的年代，不解為何還充滿歧視字眼，並舉出昔日遭性騷的經驗，怒斥：「根深柢固歧視女性、物化女性的想法言論，還深植在某些人的思想當中」。

劉芯彤指出女性在成長過程，免不了遭受言語或肢體騷擾，像是自己國中發育較同齡女生好，竟遭女性老師言語霸凌，用「大奶媽、牛奶儀」等綽號稱呼她，為人師表帶頭做出不良示範，自然讓同儕認為言論並無不當，導致國中3年過的相當痛苦，此外，還曾在參加校外教學時，被高中部學長摸下半身性騷，更誇張的是連走在路上，都會被變態機車騎士捏身體，還來不及反應對方便揚長而去。

劉芯彤表示即便女權高漲，但根深柢固歧視女性、物化女性的言論，依舊深植在某些人思想中，甚至還不斷傳承下去，就連自身經營的個人媒體，也常收到騷擾言論，藉著上述種種經驗，她強調學會尊重別人的外貌及身體，並非只是淪為口號，而是要從小自家庭及學校教育落實。

劉芯彤強調若不徹底落實，即便女性在職場的競爭力不遜色於男性，在社會上仍會遭到不堪對待，接著語重心長詢問所有人：「想想如果你有女兒，而她被如此對待時，你會怎麼做」。

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