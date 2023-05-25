大統益今年主要產品銷售目標預估，今年將銷售大豆粉55萬噸、大豆油12萬噸、其它各種植物油約6.5萬噸，精選大豆約7萬噸。

雖然少了疫情的干擾，大統益指出，目前烏俄戰爭及通膨帶來的問題仍持續影響全球經濟。公司除須面對台幣貶值與原料價格上漲帶來的成本上升壓力，也須應對經濟衰退下的需求緊縮，大統益已在產銷、匯率與原料操作策略上作必要調整，預估在競爭力整體發揮下，將維持穩定獲利。

大統益去年合併營收246.76億元，稅後淨利12.26億元，每股盈餘(EPS) 7.66元；今(2023)年第一季營收62.07億元，稅後淨利3.46億元，每股盈餘(EPS)2.17元。

大統益自我定位為亞洲最具競爭力的大豆加工及植物油生產廠商之一。今年將持續由核心事業出發，專注本業發展，擴大差異化競爭優勢，並重視食品安全/工廠安全/環境保護，奠定永續發展根基。

大統益長期專注於國內大宗物資市場經營，並聚焦於具備競爭優勢的大豆相關產品（大豆粉、全脂豆粉、大豆油、大豆卵磷脂、精選大豆、非基改大豆）及各種植物油（棕櫚油、芥花油、葵花油）的生產與販售，多項主力產品市佔率居市場之冠。