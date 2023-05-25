不少人消遣時會看影片打發時間，現在除了綜藝節目，網路上也有一堆短影片可以看。一名網友表示，在這個影片產出數量爆炸的年代，他發現早期的綜藝節目是真的很強，主持人的臨場反應和參加者的才藝都不是短短1到2天就可以練成的，引起網友討論，不少人陷入回憶說，以前的綜藝真的很厲害，比現在的YouTube影片好看太多。

一名網友今在PTT上發文表示，早期的綜藝節目很強，綜藝天王吳宗憲以前主持的「大悶鍋模仿秀」，現在回頭看根本超強，跟現在的綜藝節目不一樣。不過，也許是因為時代不同，現在講求快速，先把錢賺進來再說，過去那種模仿秀和主持的臨場反應，絕對不是1、2天就可以練成的。

貼文引起網友討論，不少人陷入回憶說，以前真的有很多很厲害的綜藝，大家的臨場反應也都超棒，跟現在完全不同。「天才BANG BANG BANG」、「我好懷念百戰百勝喔！打魔王超好看」、「以前的綜藝比現在YouTube影片好看很多，現在的短影片怎麼拍都一樣」、「豬哥亮+賀一航，全華人最強沒有之一」。

也有部分網友持不同看法，認為綜藝節目的梗都是抄來抄去，有些來自日本綜藝節目，有些則是來自韓國綜藝節目。以前會覺得那些綜藝節目好看，是因為沒有其他東西可以比較，但現在網路很發達，各國的綜藝都可以輕鬆觀賞，比下來其實也還好，沒有到超級厲害。