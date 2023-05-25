柏瑞投信投資顧問部主管帥仕偉表示，市場共識利率水平可能已處於相對高位，從中長期角度來看，利率可能將進入下行區間。雖然通膨緩慢下降和鷹派貨幣政策有望接近尾聲，但市場對總體經濟和貨幣政策走向的猜疑，增加了股債資產輪動的速度，因此需要更嚴謹的機制評估利率風險、並依照不同資產的利率敏感度來進行配置，才能在進退有據、攻守兼備。

柏瑞投信指出，Fed接下來升息與否陷入兩難，但在美國10年期公債殖利率過去一年越墊越高情況下，整體債券型資產現在更具投資吸引力。展望未來，有望持續下行的通膨和經濟成長放緩將在未來對債券資產的表現提供有力的支撐。不止債券市場有機會，股票市場也有機會。

回顧美股歷史，根據Carson Investment Research/Factset統計，過去70年來(自1954/3/31~2023/3/31)，當S&P 500指數第一季上漲作收，未來全年上漲機率為百分之百。今年第一季S&P 500指數上漲7%，因此若採用有股有債、投資流程納入利率因子的多重資產策略，就有機會全面掌握反轉契機。柏瑞利率對策多重資產基金，採用全台獨特對應利率導航的柏瑞利率對策多重資產策略，依照對未來利率走勢看法調整股債資產比重，以目前市場八大主流資產(短期公債、中長期公債、投資級企業債、浮動式利率債、非投資等級債、特別股、成長型股票、價值型股票)，兩兩相互搭配，藉此同時達到固核心、尋收益和追成長的中長期目標。

觀察自2006年底到2022年底(柏瑞RDS分數有紀錄以來)，這16年來經歷了Fed降息、利率持平震盪和升息期間，柏瑞利率對策多重資產策略相對於全球公債指數、MSCI世界指數和全球股五債五指數的組合，不僅長期走勢優異、維持較佳續航力，而且就算遇到金融海嘯、中國股災和新冠疫情等風險干擾，也都能展現跌深反彈的回復力，顯示此一策略相對具有韌性。柏瑞利率對策多重資產基金預定經理人連伯瑋表示，之後若進入利率下行區間，將相對偏好高利率敏感資產，可以配置到期時間較長、利息固定、票面利率/殖利率較低的債券，如中長期公債、投資等級債、特別股等。在股票方面，預估現金流較大的比例會在遠期發生，則以成長型股票配置為主，像是科技類股、非必需消費產業類股。