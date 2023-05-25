日前發生多起日本農產品農藥超標違規的事件，尤其日本草莓更多次被抓到違規，但農委會卻又在協助食藥署，評估日本農產品含「克凡派」農藥的申請案，讓國民黨立委洪孟楷怒批，根本是萊豬翻版。

洪孟楷今（25）日在臉書表示，日本進口農產品今年發生多起農藥超標違規，隨後爆出日本向我方申請，開放含有「克凡派」在內的劇毒農藥使用核准，但該種農藥卻禁止台灣草莓農使用，消息傳出後引起各界震驚。

洪孟楷指出，「克凡派」曾被醫界證實，造成的「延遲性中毒」很特別，往往讓醫師們急救措手不及，甚至有延遲中毒後發作三小時即喪命的案例，農委會主委陳吉仲在備詢時親口稱本土草莓不得使用，但農委會卻又正在替日本申請的案子進行評估，讓他怒批「本土既然禁用，理當也該禁止他國輸入」。

「這是萊劑翻版？」洪孟楷強調，過去民進黨開放萊豬進口，卻不讓台灣豬農使用萊劑，如今的克凡派草莓就猶如是萊豬翻版一樣，套路、劇本都相同，無法說服為何台灣農民不能使用，卻開放國外使用的農產品進口，「只因他國申請，我們就要評估，徒增百姓吃東西的不安感，這又是什麼道理？還請別忘了守護國人的職責！」