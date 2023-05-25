台灣日月潭與大陸杭州西湖的「兩湖論壇」已10多年，南投縣議員游顥25日在縣政總質詢關切「兩湖論壇」籌辦情形？南投縣長許淑華說，疫情趨緩，她已正式收到杭州市的邀請，7月她將率團參加「兩湖論壇」，因疫情期間茶葉出口中斷3年，茶葉囤貨上萬噸，此行她將行銷茶葉等農特產品，並推廣觀光體驗遊程。

2020年起茶葉不再出口至大陸，造成茶葉嚴重滯銷，南投縣議員游顥25日在縣政總質詢關切「兩湖論壇」籌辦情形。（楊靜茹攝）

游顥質詢指出，南投種植面積最大的茶葉，2020年起不再出口到對岸，造成茶葉嚴重滯銷，顯見兩岸關係緊張，受害的就是農民和觀光業者，目前疫情趨緩，縣府是否到對岸參加「兩湖論壇」？如何幫助民眾推動農產品外銷？

南投縣栽種面積最大的作為是茶葉，2020年起不再出口到對岸，造成茶葉囤貨上萬噸，曾到歐美、東南亞推展但成效不彰，農民期待兩岸恢復交流。（楊靜茹攝）

縣府文化局指出，台灣日月潭與大陸杭州西湖的「兩湖論壇」自2009年展開城市交流，迄今已有10多年，即使2020年至2022年疫情期間，雙方仍以線上的方式進行交流，今年兩湖論壇將在杭州舉辦，恢復實體交流，內容包括文化經貿、農業及觀光等相關議題。

許淑華補充強調，疫情趨緩，她已正式收到杭州市的邀請，今年7月她將率團到對岸參加兩湖論壇，交流議題除了文化，還有農業及觀光，尤其是南投縣栽種面積最大的茶葉，疫情期間茶葉出口因此中斷3年，茶葉囤貨上萬噸，此行她將行銷茶葉、梅子等農特產品，也將推展新規畫的觀光體驗遊程，除了將農產品賣到對岸，也將邀對方來南投旅遊。

許淑華說，疫情期間縣府觀光處、農業處也曾到歐洲或東南亞地區推展觀光及農產品，比較發現還是大陸比較喜歡南投茶，接受度及購買力最高，希望透過這次的兩湖論壇，能為南投縣的農業和觀光業注入活力，為農民和觀光業創造更多商機。