輝達稍早前公布上季營收年減13%，為71.9億美元，經調整後每股盈餘年減20%，為1.09美元，但都優於市場預期。該公司預估本季營收為110億美元加減2%，比分析師所預估的71.5億美元高出逾50%。該公司並表示將提高人工智慧（AI）晶片供應以滿足持續飆升的需求。

受此激勵，以市值計為全球最大半導體製造商輝達周三盤後股價最高飆升29%，如果這樣的漲勢維持不墜，其市值料將增加2190億美元，達到9740億美元，創下歷史新高。

這表示輝達將超越蘋果和亞馬遜成為史上單日市值增加最多的美國上市公司。去年11月，蘋果市值在一天內增加1909億美元，以些微差距超越亞馬遜在去年2月創下的市值漲幅記錄（1908億美元）。

重新洗牌後的排名榜上還有微軟在2020年5月市值一天增加1504億美元，排名第四。特斯拉在去年1月市值一天增加1436億美元，排名第五。Alphabet在去年2月市值一天增加1324億美元。

但儘管這一波人工智慧（AI）狂潮帶動輝達今年以來股價上漲一倍多，但這家GPU大廠還未能加入蘋果和亞馬遜的1兆美元市值俱樂部。

此外，輝達市值這一跳雖將拿下美股榜首，但在全球最多也只排名第二。2007年11月中石油（PetroChina Co）在上海股市掛牌首日市值增加了近6000億美元。