監控北韓動態的華府智庫「北緯38度」（38 North）今天在報告中引用商業衛星圖像指出，北韓衛星發射站建設的「急迫性已達新高度」，很可能正在為發射預做準備。

路透社報導，北韓聲稱首顆軍事間諜衛星已建造完成，北韓領袖金正恩已批准將這顆衛星送入軌道，也是最後的前置作業，但尚未公布具體執行日期。

「北緯38度」今天在報告中表示，22日的商業衛星圖像顯示，位於北韓西海衛星發射基地（Sohae Satellite Launching Station）的發射台正以「驚人的速度」建設當中。

報告指出：「儘管過去一年當中，西海衛星發射基地一直在針對關鍵機件進行現代化及擴增作業，但活動頻率增加表明，該基地預備發射衛星的急迫性已達新高度。」

這個新的發射台似乎有可安裝在軌道上的組裝結構，還有可將火箭推升至定點的機制，另有照明塔和排出火焰的通道。

報告指出，如果要發射液態燃料火箭，很可能還需要額外的基礎設施。

工作人員似乎也已完成西海衛星發射基地主發射台的塔式起重機改裝工作，同時持續搭建存放燃料及氧化劑的倉庫。

「北緯38度」在結論中表示，一處供貴賓們觀看火箭發射的新區域似乎也大致完工。

分析人士指出，軍事衛星是北韓為提升監視技術（包括無人機）所做的努力之一，以提高北韓在發生衝突時打擊目標的能力。