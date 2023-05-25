烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天說，烏國飛官駕駛F-16戰機對抗俄羅斯的景象，是對全球發出關於俄國入侵終將失敗的最明確訊號。

路透社報導，澤倫斯基強調，重點在於「訓練」和「供應」的速度，也就是「各項決策與實際（F-16）能現身捍衛我國領空的時間差」。烏國空軍目前飛的是蘇聯時期戰機。

已有多個西方國家願意提供烏克蘭F-16並訓練烏國飛官。以下為各國為援烏而籌組「戰機聯盟」（jets coalition）的兩三事。

● 致力於「戰機聯盟」的成員有哪些？

跨國「戰機聯盟」的構想上週因美國總統拜登一席話而注入一劑強心針：美國官員表示，拜登告訴七大工業國集團（G7）領袖，華府支持培訓烏克蘭飛官駕駛F-16戰機的聯合訓練計畫。

然而白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國本身會否提供戰機給烏克蘭，華府尚未做出最終決定。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）同樣在G7於廣島的峰會中表示，訓練烏國飛官的承諾無疑傳達一道訊息，即「俄羅斯若把賭注押在長期戰上，就別指望能贏」。

挪威國防部長今天表示，挪威支持聯合培訓計畫，但還未決定是否提供烏克蘭戰機；荷蘭國防部表達類似立場。

美國官員原先估計，在歐洲培訓並交付F-16將至少需費時18個月。

由於美國是F-16戰機最大使用國，任何援贈F-16的跨國聯盟都可能必須仰賴美國的支持。

目前為止，盟國尚未援贈烏克蘭西方戰機；波蘭和斯洛伐克提供給基輔一共27架戰機均為米格-29（MiG-29）。

● 戰機從何而來？

荷蘭方面，總理呂特（Mark Rutte）本月4日表示將會與英國、比利時及丹麥的等盟邦協調，針對是否派遣戰機給烏克蘭做出結論。

荷蘭仍在使用的F-16有24架，但2024年中期過後將改由F-35取代。荷蘭另有18架F-16為備用機，其中12架已出售。

丹麥仍在服役的F-16約有30架，2月時表態對支援戰機給烏克蘭的構想持「開放」態度。

英國方面，首相蘇納克（Rishi Sunak）的發言人表示倫敦沒有F-16，但若有任何一國願意給烏克蘭戰機，英國都做好支持的準備。

德國本身同樣沒有F-16，但國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示他們正研究方案，看如何支援一個跨國籌組的聯盟來培訓烏克蘭飛官。

而瑞典製造商紳寶（SAAB）生產的JAS獅鷲（JAS Gripen）戰機，則可當作更具成本效益的替代選項。至於瑞典本身則沒有交付獅鷲戰機至烏克蘭的計畫，並說國家有必要保留現有的機隊。

捷克用的是租來的獅鷲戰機；斯洛伐克自身也在等F-16交機則尚未交機。

● 何時可展開培訓？

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）這個月表示，法國對立即展開烏克蘭飛官培訓計畫持開放態度。法國本身沒有F-16戰機，使用法製飆風（Rafale）以及前一代的幻象（Mirage）2000戰機。

英國則已同意於春季開始進行培訓，並說會考慮縮短培訓期。