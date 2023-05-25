2023國際時尚美學創意競賽暨國際美容金藝獎國際美容頒獎典禮於22日舉辦，台北市議員許淑華以競賽評審的身分出席。許今（25）日指出，這次比賽有許多跨國的優秀作品參賽，讓本屆競賽更為精彩。

許淑華在臉書撰文，稱自己有幸參加這屆的「2023國際時尚美學創意競賽暨國際美容金藝獎國際美容頒獎典禮」，並擔任競賽評審，很開心這次有很多跨國的作品參加，包括美、日、中國、馬來西亞等，總共有超過百人報名此盛事，而這群來自學界、業界的朋友也讓競賽更為熱鬧精彩。

而許淑華之所以能擔任該競賽的評審，是因為她本身就是藝術博士。據她先前在臉書披露的照片，其在2020年就拿下國立臺北藝術大學的文化資產與藝術創新博士學位。

對於台北市的藝文發展，許淑華表示，未來像是台北時尚週怎麼樣可以辦得更好、結合時尚創新與觀光產業，甚至是爭取經費、國際交流機會，這些都是自己為大家繼續努力打拚的方向。

許淑華還提到，先前因為疫情影響，國際美學創意競賽與國際美容金藝獎中斷舉辦，這次恢復舉行也讓大家看到，優秀的業界前輩們帶著年輕學生朋友透過競賽交流合作。此外，此次頒獎典禮現場也有亞洲科技大學材料與纖維系師生帶來的精彩演出，用走秀的方式呈現結合纖維媒材與時尚創意的作品，許強調，「恭喜所有獲獎者，我也會繼續為大家打造讓大家發光發熱的舞台」。