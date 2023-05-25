國家圖書館「全球資訊網」，24日晚間22時42分接獲1封電郵，內容表示已在館內設置炸彈，並將於25日中午11時引爆，中正一警方25日獲報後，要求全館封閉並進行搜查，最後並無發現可疑物品，時間到了也沒有發生意外，研判又是1起惡作劇，國圖並在11時10分重新開放民進進入。

最近各種炸彈恐嚇信件頻傳，但都只是虛驚一場，但中正一警方接獲國圖報案後不敢大意，立刻封鎖全館，針對廁所、垃圾桶、滅火器等隱蔽角落，進行可疑物件清查，經地毯式嚴密搜索後並無發現任何異狀。

警方初少調查，發現寄件者也是透過VPN跳板方式，從境外IP寄出恐嚇信件，因手法類似，不排除與最近發生的多起恐嚇信件有關，案件均是同一人所為，是否又是之前常犯案的張姓陸生，現已會同市刑大偵查隊持續調查中，。

警方表示，公司、單位如接獲相關恐嚇危安信件勿驚慌，應立即聯繫警察及相關部門處理，建議可在機關公務信箱導入「雙因子認證」機制，必填「行動電話、電子郵件」等雙向認證制度，以有效遏止接獲不具名恐嚇信件，也呼籲民眾切勿因一時興起發送恐嚇郵件，以免誤觸法網，警方正持續追查以維護公眾安全。