彰化基督教醫院今天上午發生近年來最嚴重的電腦大當機事件，民眾大排長龍。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化基督教醫院今天上午發生近年來最嚴重的電腦系統大當機事件，影響近千患者及家屬權益，經院方緊急通報系統工程師搶修後，午後電腦系統已陸續回復正常，初步發現有可能是今天凌晨進行資安系統升級及演練，上午電腦上線後無法連線，導致出現當機。彰基表示，對造成民眾的等候，「真的非常抱歉。」

彰基指出，為提升該院資料庫互通的安全性，因此加強各程式在連線至資料庫時的驗證程序，以避免有心人士（如駭客）取得簡易密碼後侵入系統。該院的資訊部於今天凌晨3點進行資訊系統例行維護及資訊中斷演練時，加強上述部分的資安強度。

該項演練於今天清晨5點結束，過程皆正常，然而在8點15分左右，在大量使用人員上線開始使用後，該院資訊部發現部分電腦無法連線，作業系統無法正常運作，導致後續的收費及藥局領藥無法執行，遂啟動緊急應變，除了該部緊急排除系統異常，院方並加派人力協助處理收費及領藥作業。

「造成大家久候，真的非常抱歉。」院方說，狀況發生後，該院立即派員提供茶水點心給民眾使用，並對開車來院門診的患者給予免費兩小時的停車減免，對造成民眾的等候真的很抱歉。

彰基資訊人員全力搶修後，該院電腦系統近午陸續恢復，各單位電腦也回復正常，大排長龍的排隊隊伍也慢慢消化掉。

彰基強調，在入侵風險與日俱增下，資安的加強是必要的，但是任何在線上運作的系統要做出較大的變更時，都會有其風險，經過這次的資安系統修改及升級，該院的資訊安全就更提昇了，他們會針對此次的問題檢討與改進。