資料顯示，經價格和日曆調整後，第一季國內生產總值(GDP)為季減0.3%。而2022年第四季的GDP為萎縮0.5%。連續兩個季度的收縮，已經符合一般的技術性衰退定義。

此前的初值估計顯示，德國第一季GDP為停滯，當時讓德國避開經濟衰退。

德國統計局表示，今年年初，通膨繼續成為德國經濟的一個負擔，此反映在家庭消費中，經價格、季節和日曆調整後，家庭消費為季減1.2%。

相較之下，在經歷了去年下半的疲軟之後，今年1~3月投資出現增長，貿易也作出了正面貢獻。