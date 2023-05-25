聖暉*（5536）25日召開2023年股東常會，由董事長梁進利主持，全體股東出席率達 71.01％。會中除承認2022年度營業報告書與財務報表外，並通過2022年盈餘分配案。聖暉*2022年下半年每股將配息8.5元（以每股面額5元計算），除息交易日訂為7月6日，預計現金發放日為7月27日。聖暉*2022年度合併營收282.6億元，年增40％，稅後純益19.3億元，年增61％，EPS達16.84元。

梁進利表示，2023年產業受通膨與庫存去化因素影響下，資本支出相對保守，但聖暉*在客戶的客製化需求與海外持續成長雙重支持下，今年前四月營收約80億元，年增8％，在建工程金額維持300億以上，與去年同期相較仍有雙位數成長。聖暉*持續精實專案管理，創新運用科技，開發核心事業，落實ESG，為股東及利害關係人創造最大價值。雖然全球總體經濟與產業在2022年中出現變化，但聖暉*訂單認列進度，未受全球通膨升溫、產業通路庫存調整而有延後，集團營收、獲利再創新高。

聖暉*營收，以客戶所在地區域表現來區分，2022年台灣營收占比56％、大陸37％，及其他7％。相較於2021年台灣營收占比45％，台灣2022年營收占比之所以大幅提升的主因，是受惠於全球供應鏈重組所創造的工程訂單持續認列。聖暉*2022年下半年盈餘配發案，每股將配息8.5元（以每股面額5元計算），若加計2023年2月每股配息3.42元，全年股利配發率達71％，若換算一般每股10元股票面額，全年相當於每股派發股息23.84元。聖暉*今年獲得第九屆台灣證券交易所公司治理評鑑前5％，已連續八年獲得此殊榮。聖暉*落實公司治理、深化企業文化與永續發展，一直是公司的經營方針。

展望未來，聖暉*指出，全球供應鏈重組所帶動的投資，將持續在不同的產業中啟動。以製造為核心競爭力的台灣公司，將在這波打造「韌性供應鏈」的發展中，扮演舉足輕重的角色。 而聖暉*以多產業、多區域、多工種的業務布局策略，將有助於公司在台灣、東南亞的投資浪潮中，提升市占份額及強化業務接單。