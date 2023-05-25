香港男星魏念恩（Nathan）參加選秀節目《全民造星V》成為明日之星，就在星路即將發達之際，傳出其女友上周(5/17)輕生過世，傳聞女方想不開原因是與男友走紅後提分手有關，但未經證實，而魏念恩在女友過世7天後才首度打破沉默發文致哀，引來死者家屬砲轟根本是虛情假意。

據知，在節目裡參賽編號為二號的魏念恩，最近因參加實境節目後人氣飆漲，比賽還沒結束就被看好一定會出道，還與女子組合COLLAR成員陳泳伽（Winka）拍MV，聲勢水漲船高。先前魏念恩受訪分享他其實從小在單親家庭長大，但無法和母親相依為命，因社工判別他的母親沒有照顧孩子的能力，便將魏念恩安排到其他寄宿家庭居住，居無定所的生活讓他很沒安全感，因此心中埋下陰影。

魏念恩的IG頭像換成黑畫面。（圖／翻攝自Nathanael_ngai IG）

魏念恩表示，雖然被強制跟母親分開，但過程中他常偷跑回去看媽媽，也因為這樣的環境，讓魏念恩疑度認為念書不重要，最後跑到一處基督教會，在教友的感化下愛上音樂，也因此走回正軌回去上學，未料後來發現母親罹癌，想到自己沒有多少時間盡孝道，更讓外型剛強的魏念恩在鏡頭前哽咽。

魏念恩發文悼念女友。（圖／翻攝自Nathanael_ngai IG）

本月17日，一名26歲女子在葵涌石籬邨一棟電梯大樓輕生，救護車趕到時，該女已經沒有生命跡象，之後有人爆料指該女就是魏念恩女友，因男方上節目後提分手，才讓女方悲痛欲絕決定輕生，而魏念恩第一時間沒回應，IG換了全黑大頭貼，昨(24日)才發限時動態稱前女友是最溫柔善良的人，「我感恩遇到妳。希望妳在天堂快樂」，而據《香港01》報導，死者家屬聽聞之後不以為然，認為魏念恩只是做做樣子、虛情假意，還有消息指出曾有人要求死者刪除在社群網站的合影，才使該女一時氣到做出極端選擇。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980