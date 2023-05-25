數位內容設計展「2023放視大賞」今（25）日起一連3天在高雄展覽館開跑，今年有2488件作品參賽，爭奪總獎金130萬元。（柯宗緯攝）

數位內容設計展「2023放視大賞」今（25）日起一連3天在高雄展覽館開跑，今年有2488件作品參賽，爭奪總獎金130萬元。（柯宗緯攝）

數位內容設計展「2023放視大賞」今（25）日起一連3天在高雄展覽館開跑，今年有2488件作品參賽，爭奪總獎金130萬元，並首度增設「通用設計獎」及「XR社會公益獎」。高雄市長陳其邁致詞時也以自身學騎馬經驗，勉勵學子做中學，不要害怕跌倒。

主辦單位數位部次長李懷仁指出，放視大賞今年首度由數位部主辦，鼓勵積極創新、大膽突破。今年有79校、142系、2488件作品參賽，更攜手智崴集團、夢想動畫、目子拾參、南瓜虛擬科技、原金國際等5家旗艦廠商展示全球領先科技，期許透過更多國際合作，強化全球數位供應鏈夥伴關係。

陳其邁提到，自己學騎馬的例子，勉勵學子不要害怕跌倒，可發揮想像力跨領域學習，直接到現場參與從做中學；市府也提供最好環境及各項補助計畫，以及跟產業界、學校密切合作培育人才，包含智崴、智冠等許多數位內容大廠都落腳亞灣，相信高雄在資源等各方面都是最方便、最完整的城市。

儀式後，陳其邁與數位發展部代表共同參觀展區，包含體驗VR雙人飛行座艙、體驗夢想動畫虛實共創空間3D動畫互動科技，及參觀學生參展作品進行遊戲體驗。