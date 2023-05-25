澳門特區政府統計暨普查局25日公布最新數據顯示，受惠於入境防疫措施放寬、港澳全面恢復人員往來、大陸赴澳團隊旅遊重啟等利好因素，澳門特區2023年第1季本地生產總值（GDP）按年實質上升38.8％。香港第1季實質本地GDP也急升5.3％。

央視新聞報導，澳門今年第1季服務出口按年上升71.5％，其中博彩服務出口及其他旅遊服務出口分別上升100％及72.9％；貨物出口按年下跌40.6％。內部需求按年上升1.6％，主要由政府最終消費支出所帶動。貨物進口下跌6.9％，服務進口則上升24％。

與2019年第1季相比，澳門經濟總量回復至當期的66.4％。量度整體價格變動的本地生產總值內含平減物價指數按年上升2.5％。

2023年第1季澳門經濟平穩復甦，然而由於生活補貼開支將部分私人消費支出轉嫁至政府支出，加上人口下跌及疫後居民恢復外游活動等因素，使住戶在本地的最終消費支出按年下跌12.1％；住戶在外地的最終消費支出則上升53.5％；整體私人消費按年下跌7.5％。

特區政府最終消費支出方面，由於生活補貼、電費補貼等經援措施支出較去年同季高，令政府最終消費支出按年上升30.1％，其中購入貨物及服務淨值上升80.5％，雇員報酬上升0.2％。

固定資本形成總額按年下跌0.5％，當中建築投資上升0.1％，設備投資則下跌3％。公共投資方面，主要因公共房屋及第四條跨海大橋等大型工程投資增加，令公共工程投資上升28.2％，設備投資則下跌7.5％。私人投資方面，娛樂場投資下跌，使建築投資按年下跌17.5％，設備投資亦下跌2.5％。

貨物貿易方面，2023年第1季澳門貨物進口及出口分別按年下跌6.9％及40.6％。

澳門2023年首季入境旅客人次為494.8萬，同比增加1.6倍，為2019年同期旅客量的48.4％，帶動博彩服務出口及其他旅遊服務出口分別上升100％及72.9％，整體服務出口上升71.5％；服務進口亦上升24％。

此前，香港特區政府12日發表《2023年第1季經濟報告》和2023年第1季的本地GDP修訂數字。在訪港旅遊業和本地需求強勁復甦帶動下，香港經濟在2023年第1季明顯改善。香港實質本地GDP回復按年增長2.7％，在上一季則收縮4.1％。經季節性調整後按季比較，實質本地GDP急升5.3％。