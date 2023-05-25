臺北市大安區黎和里和平東路3段632巷附近山坡老舊聚落較不穩定的地理特性影響，每逢颱風、洪汛期間居民安全可能因此受到威脅！為提升民眾防災意識及強化災時應變能力，臺北市大安區公所昨(24日)特地在該處聚落舉辦「臺北市大安區112年度山坡地老舊聚落疏散避難演練」，過程相當逼真，參與的政府及民力都紛紛表示，多一分準備多一分防災。

臺北市大安區公所昨(24日)舉辦「臺北市大安區112年度山坡地老舊聚落疏散避難演練」，過程相當逼真。(大安區公所提供)

臺北市大安區公所昨(24日)舉辦「臺北市大安區112年度山坡地老舊聚落疏散避難演練」，過程相當逼真。(大安區公所提供)

本次演練模擬於颱風警報發佈時，由消防局消防車沿線提醒居民做好防颱措施，黎和里里鄰災害應變小組及防災士進行事前巡檢工作、張貼防颱公告，本區古風里跨里支援積淹水戶抽水，企業防災合作備忘錄簽署夥伴正瑞環保工程有限公司排除路樹傾倒障礙；累積雨量已達300毫米黃色警戒值，通知並宣導里民進行疏散避難準備，並通知里鄰系統至轄內查看災情及災害潛勢區行動不便民眾弱勢族群疏散；累積雨量已達400毫米紅色警戒值，區災害應變中心指揮官指示由副指揮官至現場成立現場指揮站，指揮疏散任務編組進行保全住戶疏散工作，並動員民間志工團體國際佛光會中華總會佛光山普門寺及臺北市後備指揮部大安區後備軍人輔導中心協助民眾受傷送醫並引導保全住戶疏散至避難收容處所安置。

臺北市大安區公所昨(24日)舉辦「臺北市大安區112年度山坡地老舊聚落疏散避難演練」，過程相當逼真。(大安區公所提供)

臺北市大安區公所區長林明寛表示：政府能量有限，民間力量無窮，本次演習動員區內消防、警察、學校、環保等機關單位及里鄰長、防災士等參演人力，更導入民間企業及志工團體支援，發揮行政組織與企業、民間志工團體能量，未來在面臨災害時，能夠達到災前預防、災中應變、災後復原的效用，使災害損失降至最低，共同守護居民安全。