官方公布的終值數據顯示，新加坡第一季國內生產總值(GDP)為季減0.4%，與第四季的增加0.1%形成反差。一旦第二季再出現萎縮，該城市國家將面臨技術性衰退的風險。

馬來亞銀行(Maybank)經濟學家Chua Hak Bin說，如果中國重啟的刺激措施在第二季沒有能夠實現，新加坡經濟可能陷入技術性衰退(即連兩個季度萎縮)。

他說：「至今為止，中國遊客的回流，更多是涓涓細流，而非洪流」。

不過貿易部表示，預計今年不會出現技術性衰退，但該部承認今年剩餘時間的外部需求前景已經減弱。

貿易部首席經濟學家Yong Yik Wei說，政府預計今年上半的成長較為緩慢，之後成長的動能會加速。「但是顯然的，考量到下行風險和前景趨弱，我們不能排除今年幾個季度可能出現季減的情形」。

另一方面，新加坡央行指出，當前的貨幣政策是適合的，但是央行對成長和通膨前景正保持密切關注。

新加坡央行在上個月保持貨幣政策工具不變。自2021年10月以來，該行已經連續5次收緊政策。

貿易部將今年GDP成長預測維持在0.5%至2.5%之間，成長率可能處於此一區間的中間附近。

馬來亞銀行Chua Hak Bin說：「我們並不那麼樂觀，預計未來幾個季度經濟將停滯不前，而不是出現反彈」。