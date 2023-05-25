秉持「極致整合」的理念，宜鼎發揮軟硬整合優勢，結合多項AI應用核心技術，共同架構出Innodisk AI解決方案；包含AI演算驅動核心─AI平台、AI機器視覺加速器─FPGA平台、嵌入式相機模組，以及為加速AI技術導入所自主開發的iVIT軟體開發套件與iCAP雲端管理平台。在Computex現場，宜鼎將以上述解決方案為核心，結合旗下工業級儲存與記憶體產品、子公司安提國際及AI生態系夥伴所提供的產品技術，共同展出三大AIoT應用成果。

宜鼎深入理解全球終端客戶需求，持續提供客製且符合市場趨勢的AI整合解決方案，達到「深植應用」的目標。為回應來自製造業、交通運輸與零售服務業客戶的第一線需求，宜鼎跳脫傳統工業自動化範疇，於各行各業實踐AI智能化。將於Computex演繹如何在智慧零售架構下，透過AI機器視覺技術為餐廳食安把關、簡化結帳程序；於智慧城市中結合車牌辨識、煙霧辨識等AI機器視覺技術，並搭配iCAP雲端AI管理平台進行智慧充電樁維運；以及在智慧製造現場導入多種AI模型，用於辨識作業人員是否配備合規防護措施，防治工安意外。

其中於展會首度曝光的「智慧零售─AIoT食安監控解決方案」，以迴轉壽司場域為例，運用宜鼎AI平台作為提升AI演算效能的加速器，並採用iVIT軟體建立視覺辨識模型，搭配於桌邊終端設備架設的嵌入式相機，可偵測用餐異常行為、提出示警；更能進一步透過客製化開發，用於偵測用餐盤數、提升結帳效率。宜鼎透過現場情境，完整演示在其產品策略布局下，自AI異質平台、開發軟體、Edge AI設備、到雲端管理平台所達成的Innodisk AI軟硬體整合。

在「智慧賦能」精神下，宜鼎透過創新研發，為旗下產品與產業價值鏈賦予AI智能、達到加值效果。而軟體技術做為AI開發與部署的核心，亦為宜鼎AI布局的重中之重。尤其，近期AI的急速崛起，掀起各界對智慧應用的熱議與想像，也使企業對於運用AI改善現有流程、提升服務品質投以更多期待及信心。針對初探AI轉型門徑的產業客戶，宜鼎自主研發出iVIT軟體開發套件(SDK)，將AI模型的訓練(Training)與推論(Inference)整合進更易上手的軟體介面中，並透過「No-code無程式碼」特性，讓非專業研發背景人員，也能運用拖拉、點擊等直覺式操作完成AI模型開發。同時，宜鼎亦升級廣受客戶採納的iCAP雲端管理平台，將其打造成兼具AI模型部署與AI邊緣裝置管理的全方位軟體工具，提升整體效益。