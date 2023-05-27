黃仁勳接受英國金融時報訪問時，批評美國對中國實施出口管制，讓輝達形同「雙手被反綁」。他並強調，中國是科技業重要且無法被取代的市場。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，黃仁勳道出了美國半導體業者的心聲。中國是全球最大的半導體市場，所占比重將近3成，隨著美中科技戰不斷增溫，美國管制力道增強，中國也開始反制，對於仰賴中國業務的美國半導體企業業績傷害恐會越來越大。

劉佩真表示，今年除了美中科技戰的影響，另外還有半導體產業景氣修正，將使美國半導體業者營運面臨雪上加霜的窘境。

劉佩真認為，美國企業希望以商業利益角度考量，不過，美國政府則以國家安全為優先。觀察美中兩強對抗的情勢，各國政府紛紛大力扶植半導體產業，且彼此間合縱連橫程度複雜，預期美中雙方關係很難回復到過去友好的狀況，美國政府對中國的管制政策與方向難以扭轉。

她表示，半導體產業難以純粹用自由貿易政策、專業分工型態高效率運作。美國未來即便建立完整半導體供應鏈，不過在缺乏來自中國的訂單挹注，當地的產能利用率恐不如預期，讓晶片法案的目標難以達成，是未來美國可能遭遇的隱憂。