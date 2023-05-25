女星鄭仲茵傳出上周凌晨趕拍八點檔《美麗人生》時，突然在攝影棚昏厥，劇組緊急用輪椅送她到醫院治療，所幸檢查後無大礙，對此，鄭仲茵事隔一天後，稍早在臉書透露：「確實因為太累，加上連著幾天都是情緒很重的戲，身體負荷不了」，同時也報平安說，她已康復、回到工作崗位上。

鄭仲茵今（25日）上午在臉書發文：「哎呀，抱歉，讓大家擔心了，確實因為太累，加上連著幾天都是情緒很重的戲，身體負荷不了」，鄭仲茵表示，劇組很機動性的做調整，「讓我休息了兩天，也做了檢查，現在已經回到工作崗位上嘍，感謝大家的關心，我沒事唷」，文末還標記：「#你們的支持是我最大的動力」。

鄭仲茵報平安吸引許多藝人好友關心，楊繡惠、吳申梅、安苡葳、陳隨意等人都要她好好保重身體，粉絲也紛紛留言：「辛苦了！身體健康重要，平安呦」、「很辛苦的工作」、「鐵打身體也不堪持續工作喔」。

鄭仲茵擅長飾演嗆辣的反派角色，《夜市人生》的「方恰恰」、《金家好媳婦》惡女「方婉妃」都是她的代表作，鄭仲茵還在《天之驕女》分飾三角「方寶珍」、「張艷紅」、「莊月里」，演技炸裂引發討論。