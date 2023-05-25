雲林縣北港扶輪社捐贈空品監測T霸，已故名畫家陳陽春無緣參加啟用儀式，家鄉好友睹物思人。（張朝欣攝）

雲林縣北港扶輪社考量疫情下民眾對空氣品質、健康資訊的重視，捐贈1座空氣品質監測T霸，安裝在北港鎮媽祖醫院大門口，25日由社長李瑞奇率社友舉行啟用儀式，李瑞奇表示北港子弟著名水彩畫家陳陽春，特別為T霸提字，並承諾參加啟用典禮，沒想到陳老師不幸於今年2月辭世，徒留眾人遺憾。

國際扶輪3470地區雲林縣北港扶輪社捐贈的空品監測T霸，不僅可讓往來民眾清楚知道當下空品、溼度、溫度等資訊，還可透過LED螢幕提醒民眾因應之道，以及提供各種健康訊息，即時守護在地鄉親健康，啟用儀式除了扶輪社員參與，中國醫藥大學附設北港媽祖醫院院長吳鍚金、縣環保局副局長黃富義等人也到場與會。

吳錫金表示，細懸浮微粒（PM2.5）因粒徑小，可深入肺泡、抵達細支氣管壁，干擾肺內的氣體交換，長期處於細懸浮微粒環境中，可能引發心血管病、呼吸道疾病以及增加肺癌風險，民眾要保護自己健康，便要隨時注意周邊環境，例如溼度太高就要注意關節保養，空品較差就要戴緊口罩。

李瑞奇說，北港扶輪社結合媽祖醫院、台中港北區扶輪社、雲林星創扶輪社等，共同設立空品監測T霸，各界得知都非常支持，提供各種相關意見與資源，包括旅居在外仍心繫北港家鄉的著名水彩畫家陳陽春。

李瑞奇指出，陳陽春老師從事水彩創作逾1甲子，講學於國內外多所著名大學，享有「水彩畫大師」、「文化大使」美譽，全世界20幾個國家人士珍藏其作品，對於文化外交貢獻甚大，此次特別為空品監測T霸提字，並允諾參加啟用儀式，沒想到今年2月9日辭世，享壽78歲，不少陳老師的家鄉好友睹物思人，內心百感交集。