大腸癌連續15年蟬聯國人十大癌症之首，為強化相關治療與預防，在政大台聯大辦公室支持下，政大圖檔所副教授羅崇銘與台北榮民總醫院大腸直腸外科醫師姜正愷、林春吉展開團隊合作，執行臨床試驗，建立預測大腸癌病患5年存活率的AI模型，且預測準確率高達94％。論文研究成果將刊登於國際醫學影像頂尖期刊《Computerized Medical Imaging and Graphics》7月號。

結合AI技術醫學影像為羅崇銘的學術專長，他過去在台大就讀資工所博士班、以及在台北醫學大學任教期間，曾與台大醫院及北醫附設醫院合作相關研究。而北榮為全國醫療院所進行大腸癌相關手術次數最多的醫院，本次參與「榮總與台聯大合作研究計畫」，攜手姜正愷、林春吉兩位醫師，便以大腸癌為主要研究對象。

羅崇銘表示，這項研究以最尖端AI人工智慧的Transformer架構進行臨床影像解譯，運用深度學習技術，有效融合大腸鏡影像特徵與臨床資料，發展出更精準的癌症預後模型，能高效率且準確預測癌症病患5年存活率。

羅崇銘並指出，透過這項AI模型，病徵的診斷資訊能自動生成，無需人為介入，預測準確率達到94％，優於傳統癌症TNM（tumor-node-metastasis）分期的90％準確率，精準地評估大腸癌存活率。期望日後透過產學合作，能建立更完整的商業模式，有效降低大腸癌對全體國民的健康威脅。

針對「智慧醫療」發展近年來備受關注，科技與醫療跨領域的合作勢在必行，羅崇銘指出，目前正在建構醫學影像檢索系統的線上智慧平台，研究將嘗試結合圖檔所的知識管理專業，以AI多模態發展趨勢，將53萬張醫學影像根據病徵進行分類，使用者上傳影像後，系統會找出相似的圖，幫助使用者判斷可能的病因，盼藉此加速傳統醫療系統的轉型，驅動數位化升級並提高醫療資訊流通性。