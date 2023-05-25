金門二膽上兵陳嘉壎今年3月叛逃，失聯至今，金門地檢署認定陳男以逃兵身分潛赴大陸藏匿，以《陸海空軍刑法》罪嫌發布通緝，並請求法務部向陸方請求協助緝捕遣返。國民黨立委江啟臣今透露，陳父目前仍未和兒子通過電話，國防部長邱國正坦言，目前沒有和家長聯絡，也不知道上兵下落。

邱國正今列席立法院外交國防委員會備詢，江啟臣質詢時表示，陳嘉壎父親曾打電話到他的辦公室，稱到今天都還未跟兒子通過電話，不知道兒子是死是活。

國防部長邱國正25日在立法院答詢。（姚志平攝）

邱國正回了句「這要透過什麼管道？」讓江啟臣大嘆「我覺得你們太扯了」。國防部法律司長沈世偉中將再補充，陳嘉壎到對岸後，法務部按規定已經都有發布通緝。

江啟臣詢問，國防部有沒有掌握法務部的進度，最基本的是能不能讓家長知道，上兵到底是死是活？沈世偉說，目前國防部沒有連絡管道，法務部有和對岸依據司法互助的機制聯繫。

江啟臣追問，國防部究竟有無跟家長聯絡？邱國正回應一句「沒有」，現場陷入沉默，江啟臣忍不住批「這是我們的國防部？」他說，這涉及兩岸跟人道探視問題，但國防部起碼打個電話給家長，就算陳嘉壎是罪犯，但其親人想要知道他的下落，政府都不能幫得上忙嗎？邱國正無奈表示「他的下落我也講不出來」。

邱國正說，他可以要求金防部與其家長保持聯絡，當初家長為何能夠那麼快去金防部現地看過，就是透過金防部聯絡，但能不能去對岸探視，不是國防部的能耐。

江啟臣強調，陳嘉壎的家長沒有到對岸去看到本人，至今也未通過電話、見過面，所以完全不知道兒子下落，所以請邱國正跟政府相關各單位，給孩子的家長一個答案，邱國正允諾，給予肯定回覆。