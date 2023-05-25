108課綱實施多年，全國教師工會總聯合會今天發布調查指出，超過7成以上的教師認為108課綱造成師生負擔過重，卻不見得能提升學生學習成效與學習動機，且可能造成基本學力低落，要求應重新檢討課綱。

為了解基層高中職教師對於108課綱實施後的整體評價，全教總3月26日至4月20日間，以google表單方式，置於全教總的官方網站，透過各種網路方式請學校教師填答，共計回收1600份有效問卷。

調查顯示，59.7％教師認同108課綱實施方向正確，54％教師認同108課綱的內容符合社會未來的需求，48.7％的教師認為108課綱的實施對台灣教育有所貢獻，並有54.7％教師對108課綱持正面看法。

然而對於108課綱整體規劃是否具合理性，卻呈現正反意見相當，有超過5成以上的普高老師不認同108課綱整體規劃具合理性，這也展現在普高老師認為「未獲得足夠資源」且「師生負擔過重」的高比例上。

依據教師開放題作答，可看出教師們認為108課綱最成功之處在於讓學生有多元適性的課程、彈性的規劃，以利學生進行自我探索與自主學習，並將學習的軌跡記錄在學習歷程檔案中。

有關108課綱應加強的部分，教師們普遍認同108課綱並未改變家長成績至上的升學主義風氣。亦憂心在彈性課程、自主學習課程上，學生缺乏學習動機。同時，超過7成以上的教師認為108課綱造成師生負擔過重。

不過全教總也說，目前教學現場上已呈現的種種亂象，卻讓教師感到憂心，如：彈性課程、自主學習雖然學生擁有更大的學習自主權，但多數學生卻不見得知道該如何安排，而虛度光陰。

同時，全教總說，各科課綱設計理想性過超，不符合教學現場實況，以歷史科為例，歷史教師提到「主題式」設計不利於中等程度以下學生學習；將近8成的普高、完中教師認為學生負擔過重，卻無法有效提升學習成效與學習動機，顯見應重新考慮課程配置是否適宜。