屏縣斥資逾2億在麟洛鄉隘寮營區打造「萌軍渡假營區」，除收容犬貓外，還規畫寵物美容與醫療，預計9月試營運，但縣議員梁育慈25日在議會質詢時指出，收容所地處偏遠，擔憂民眾不願前往，因此建議縣府試辦「浪浪咖啡廳」促進認養率，也提升民眾造訪率。

梁育慈指出，當初縣府規畫「萌軍渡假營區」會選擇麟洛鄉隘寮營區，是因考量該位置鄰近麟洛交流道、交通便利，可望成為當地指標型多功能觀光景點，但她實際走訪後發現，收容所地處偏遠，距離市區車程得耗時30分鐘，她認為，「很少有人會特地開車30分鐘去做寵物美容和醫療」。

為此，她建議縣府，收容所應規畫申請「環境教育場域」認證，以關懷動物生命教育的主題設計教案，提升民眾動保意識，同時可試辦「浪浪咖啡廳」，推廣認養政策、提升媒合犬貓認養率，也能打造成休閒遊憩的好去處，藉此提升民眾造訪率。

她強調，縣府好不容易爭取經費興建屏東首座動物收容所，應多方思考經營策略，除提升認養率外，並應推廣動保教育，讓政策效益極大化。

對此，縣府農業處指出，「萌軍渡假營區」已接近完工，預計9月試營運，當中寵物醫療、美容、行為訓練等方面的經營是委託大仁科大，他們初步的作法確實比較傳統，所以目前提出的經營理念也還沒審過，將持續與對方溝通，會以較有創意的方式來經營，吸引更多外部民眾進到園區。

至於地處偏遠、可能降低民眾造訪率一事，農業處長鄭永裕說，其實這項計畫是有長遠性的，「萌軍渡假營區」只是一個點，待健康園區打造好後，周遭整體生活環境都會改善提升，屆時會拉近市區與鄉村的距離。