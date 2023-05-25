擺爛沒有極限的運動家，昨（24日）以2比3不敵水手後，吞下本賽季第40敗，開季前50場比賽只贏10場，在大聯盟歷史上只贏過1904年賽季的華盛頓參議員隊，同樣場數他們只拿9勝，全季以38勝113敗6平作收。

昨日再度吞敗後，運動家追平了1932年的紅襪，並列為現代棒球史上第2慘的開季前50場戰績，並且處在一波6連敗當中，這段時間運動家有3場比賽，失分沒有超過3分，但慘就慘在打擊狀況，6場比賽一共只打下10分，每場比賽得分不超過3分。

運動家本季團隊打擊率2成25，在美聯15支隊伍當中倒數第一，被三振481次則排在第二，僅次於雙城的496次。運動家也是美聯西區唯一一支勝率未達5成的球隊，落後第四位的水手已經來到15場勝差，幾乎已經無法打進季後賽。

若按照目前勝率，運動家整季只能拿下32勝130負，將會超越同樣由他們在1916、1919年所保持的20世紀後大聯盟最爛戰績，當時主場位居費城的他們各拿下36勝，而在大聯盟將例行賽定為162比賽後，老虎在2003年只獲得43勝是史上最少。