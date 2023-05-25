台灣連續7年未獲邀參與世界衛生大會（WHA），然而健康權已是國際公認的普世價值，台灣不能被孤立在外。民眾黨立法院黨團今（25）日召開記者會，呼籲政府針對支持台灣參與WHA的國家，進行積極的交流和溝通，爭取更多國家聲援台灣；同時屏棄金錢外交，改採更靈活、務實的方針，確保台灣在國際衛生事務上不缺席。

民眾黨立委邱臣遠（右）、黨團發言人楊寶楨（左）25日舉行「連7年無緣WHA，加強靈活務實外交」記者會。（姚志平攝）

立委邱臣遠指出，今年WHA台灣依舊未受邀，已創下連續7年遭拒的紀錄，儘管功敗垂成，仍非常感謝在此期間對台灣表達支持的國家，包含發起提案的12個友邦、代表參與辯論的史瓦帝尼與馬紹爾群島，以及美英日等眾多與會期間為台灣發聲的國家。

另一方面，民眾黨團強烈譴責中共打壓台灣參與WHA的惡劣行徑，健康權攸關所有人的生命安全，不應受到政治因素影響，中共屢次阻礙台灣參與WHA，無助兩岸關係進展，只會讓人心越離越遠。

邱臣遠直言，台灣申請以觀察員名義參與WHA屢次碰壁，顯然不得要領，申請觀察員需經「提交申請、討論申請、提交大會、投票決定」四步驟，但近年來由於中國積極影響委員會，台灣總是卡在「討論申請」這關，既然無法排入議程，自然沒有後來第三、四步驟。

邱臣遠表示，外交部長吳釗燮稱「超過6000人為台發聲」，實際上這些聲音無法轉化到決議過程，頗有模糊焦點或爭功嫌疑。爭取加入WHA應有方向、有方法，過去「大撒幣」式的金錢外交早已不合時宜，政府應參考WHA執委會組成國家，建立互惠合作與交流 ，不僅可以擴大台灣的國際參與，也能同時設法突破「討論申請」的卡關難題。

立委賴香伶表示，自己正與朝野立委在世衛總部所在地日內瓦，為台灣爭取再次參與WHA的機會，儘管今年未能成功爭取成為觀察員，不過已經在全世界面前留下深刻印象。回顧外交部於日內瓦舉行的記者會上，遇到美國國務院國際組織局助卿席森（Michele Sison），她在會場全程參與，展現力挺台灣入會，會後也主動與台灣女性立委合影、一起向國際媒體發聲。

賴香伶指出，我國自1995年實施全民健保，如今納保率高達99.9％，全民健康覆蓋服務涵蓋指數（UHC Index）當中，台灣獲得86的成績，蟬聯近5年世界冠軍；商業雜誌《CEOWORLD》的「健康照護指數」也將我國評為世界第一。台灣醫療成就備受肯定，當然願意將醫療健康品質和公共衛生政策經驗與全世界共享，期望透過持續的努力，發展出一套全世界認可的「台灣模式」，讓全世界看見我們的貢獻。

黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，台灣連續7年未受邀參與WHA，儘管聲援台灣的趨勢逐漸增長，不過政府如果無法有效應對中國阻撓，或重新展開與中國的談判，恐怕再多的聲援也較難以轉化為實質幫助。外交部請不要再以「外宣轉內銷」的方式，企圖混淆民眾的認知，掩蓋及轉移台灣仍未能參與WHA的事實。

楊寶楨指出，即使面對打壓，政府仍應持續積極與WHA正式會議期間支持台灣的國家，如德國、盧森堡、捷克和立陶宛等國家探索建立單邊或多邊合作關係。對於歐洲32國和加拿大在歐洲議會成立的「福爾摩沙俱樂部」，政府應持續努力爭取這些國家在WHA正式會議上為台灣發聲、增加更多的聲援管道。同時也可整合僑民和台商的力量，進一步影響當地政府，爭取更多國家的支持。

楊寶楨表示，台灣需要更靈活、務實的外交方針，因應複雜多變的國際情勢，單一路線的策略和大撒幣式的外交模式，只會限縮台灣的國際交流空間，民進黨政府應檢討並調整相應策略，確保台灣能更積極地參與國際衛生事務。

民眾黨團呼籲，這次參與WHA失利，政府不能只是「遺憾失落」、「要多交朋友」，更應思考「如何交朋友、交哪些朋友」，拿出具體規畫，才能保障台灣不在公共衛生的國際舞台缺席。未來執政者更要謹記，「金錢外交」已相對過時，台灣必須更靈活務實，重視互惠合作與交流，才能有效擴大台灣的國際參與。