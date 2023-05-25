台灣生態電影「守護黑面琵鷺」近期上映，新北市動保處用行動力挺，邀請板橋區海山國小師生觀賞電影，並請拍攝導演梁皆得到場。動保處表示，市府每年救援超過6000件野生動物案，希望藉由電影，讓學生從小建立保育觀念，培養對生命的關懷，以實際行動支持黑面琵鷺等野生動物保育。

黑面琵鷺是全球瀕危物種之一，1990年代全球數量不到300隻，如今在各國保護下成長到6200多隻，每年來台度冬數量就達全球6成，但仍是瀕危鳥類，梁皆得累積30年，前往台灣、中國、日本、韓國、越南等地拍攝「守護黑面琵鷺」電影，露宿野外、日以繼夜就為了捕捉珍貴畫面。

電影以人稱「黑琵先生」的攝影家王徵吉為影片核心，記錄下人們透過專業守護黑面琵鷺的過程，包含關心黑面琵鷺的專家學者、基層公務員、繪本作家、賞鳥人、養殖業者等。

農業局長李玟表示，新北市幅員廣闊、棲地多樣性高、食物豐沛，因此成為候鳥南來北往的重要中繼站，市府也積極推動農業健康市／式，施行棲地復育及生態廊道建設，每年救援鯨豚、海龜、遊隼、穿山甲、食蟹獴等保育類動物，希望環境生態能永續發展。

動保處表示，黑面琵鷺在課本當中是常見的教材，透過電影欣賞會，讓學生將課程內容連結至電影，引起學生對生命的美與價值，關懷生命，培養環境保護及自然保育的意識，也希望學生能更了解轄內的珍稀野生動物。

動保處也呼籲，民眾應善待自然環境中的野生動物，秉持「不干擾、不餵食、不接觸」三不原則，為大自然盡一份力量，生態保育工作需要大家共同參與，市府也會透過棲地復育、動物救援等工作，用行動支持保育工作。