有些人天生勞碌命，命理專家湯鎮瑋分享8大苦命面相，包括太陽穴凹陷、頭尖、臉大鼻小或鼻大臉小、眉心太窄、顴骨低陷、眼珠小、嘴巴小、下巴短，這些面相的人一生可能遇到比較多障礙。

湯鎮瑋在YouTube頻道分享8大苦命面相，首先是「太陽穴凹陷、狹窄」，太陽穴叫做「天倉」，代表夫妻宮，夫妻宮凹陷或狹窄的人在感情中較波折，比較得不到另一半的幫助。

第2是「頭尖尖」，湯鎮瑋表示，額頭比較尖或額頭太窄都較苦命，貴人運較少，一生勞碌奔波；男生從髮際線到眉毛最好要有3根半到4根手指頭寬，女生則是3指到3指半。

第3個苦命面相是「臉大鼻小或鼻大臉小」，如果女生臉大鼻小，一輩子很難得到老公的幫助，容易勞心勞力；鼻大臉小的人比較孤傲，朋友、家人容易遠離，晚年孤獨。

第4是「眉心太窄」，湯鎮瑋表示，如果眉心很窄、雜毛多，甚至眉毛連在一起，容易是非不斷，甚至有牢獄之災，常會捲入一些莫名其妙的事情，或自己容易變成「是非製造機」；若男生眉間有直紋或橫紋，命中桃花又旺，一生恐怕都在處理桃花糾紛。

第5是「顴骨低陷、橫張」，有些人顴骨塌陷，容易受到不公平對待，或容易因小失大；顴骨代表一個人權力象徵，顴骨橫張的人會想掌權，但別人不服，建議盡量「老二哲學」，否則容易兵敗如山倒。

第6是「眼珠小、沒眼神」，湯鎮瑋說，黑眼珠占眼睛比例越多越好，如果黑眼珠很小，甚至三白眼都不好，黑眼珠小又無神的人意外事故、血光之災較多；眼珠小容易看走眼，行事也較衝動，容易做錯決定導致失敗。湯鎮瑋建議，眼珠小的人可以利用隱形眼鏡的放大效果改善面相。

再來是「嘴巴小、常張嘴」，嘴巴代表慾望，嘴巴大的人慾望重，企圖心強，嘴巴小的人較保守，代表墨守成規、過於沒膽，很難創造人生格局；嘴巴沒事就打開很難精氣神飽滿，做事情沒衝勁、沒動力。

最後一個苦命面相是「三才不均、下巴短」，湯鎮瑋指出，三才就是天、人、地格，髮際線到眉毛叫「天格」，代表青少年時期的運氣，眉毛到鼻頭叫「人格」，代表中年運氣，鼻頭到下巴叫「地格」，代表晚年運勢，如果三才不均，又下巴短或下巴內縮，可能影響老運。

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