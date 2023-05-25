日本首相岸田文雄擬出席7月在立陶宛舉行的北大西洋公約組織（NATO）領袖高峰會。如果成行，將是繼去年6月之後日相第2度與會。會中將討論加強援助烏克蘭。

日本共同社報導，政府相關人士透露，岸田文雄考慮出席7月在立陶宛舉行的北約峰會，目前還在協調。如果與會，他將提出加強支援遭俄羅斯侵略的烏克蘭，以及在打擊假消息、在太空及網路等領域與北約加強合作的方針。

報導說，北約計劃在東京成立聯絡辦事處一事，可能是本屆北約峰會議題之一。北約考慮加強對印度太平洋地區的關注，一般認為這是為了因應中國日漸走向霸權。

岸田去年6月出席在西班牙舉行的北約峰會，是日本首相首度出席北約峰會。今年7月若成行，將是日相連續兩年出席。

北約峰會邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與會。在此前後，也有可能舉行他本月21日在日本廣島七大工業國集團（G7）峰會上提議的召開支援烏克蘭的「和平峰會」 。

日本新聞網（JNN）報導，韓國總統尹錫悅正考慮受邀出席7月在立陶宛舉行的北約峰會，並在那前後訪問烏克蘭，屆時可能會晤澤倫斯基，共商支援烏克蘭。

北約共有31個成員國，包含英美等七大工業國集團中的6國。日本與韓國、澳洲，則是北約在印太地區的夥伴國。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）1月底訪日時，與岸田文雄首度討論在東京開設北約聯絡辦事處的想法。4月中旬，北約向31個成員國提議2024年在東京開設聯絡辦事處。（編輯：郭中翰）