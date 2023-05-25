在事業上如果能有貴人幫助，不僅事半功倍，更能在社交場合中獲得良好表現，《旺好運》運勢專欄分享5種面相的人貴人運爆棚，包括額頭飽滿、印堂飽滿、下巴飽滿、命門飽滿、鼻樑高挺等，其中命門（耳朵和顴骨間的部位）飽滿的人表示福氣、財運超級旺，一生都可受到貴人幫助。

1、額頭飽滿

在面相中，額頭屬上庭，是「官祿宮」之所在，與貴人、財富、事業、家庭等狀況相關，若是額頭寬闊飽滿，表示處事圓融、充滿風度，社交能力良好，貴人非常多，對事業帶來極大幫助。

2、印堂飽滿

印堂位於兩條眉毛中間、鼻子山根上面之處，若此處飽滿、有光澤，大多是有福氣的吉相，對人善良熱誠、樂於助人，所以人緣、貴人運都非常好。

3、下巴飽滿

下巴飽滿的人有毅力、肯吃苦，而且一生財運、貴人運將超級旺，遇到困難時能獲得朋友幫助，事業可靠著自身努力、貴人扶持達到不錯成就。

4、鼻樑高挺

鼻子在面相中與事業、財運、貴人有關，鼻樑挺直、鼻頭圓潤的人，代表他們能力強，各方面都有自己的獨到見解，工作上更可獲得貴人提攜，並且互相幫助。

5、命門飽滿

面相學中，「命門」是耳朵和顴骨之間的部位，這部位飽滿豐厚的人，表示福氣、財運非常旺盛，能守得大財，一生都有貴人相助。