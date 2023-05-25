新竹縣議員羅美文是全國唯一勞動黨民代，25日質詢時提出「勞工權益三箭」，要求縣府扎根勞權教育、提升資方遵法意識及強化勞檢，縣長楊文科表示認同，當場簽署「一起連署挺勞權」，指示縣府團隊加強辦理。

縣議員羅美文提出「勞工權益三箭」，要求縣府扎根勞權教育、提升資方遵法意識及強化勞檢。（羅浚濱攝）

羅美文提出「勞工權益三箭」，第一要求扎根勞權教育，在就業前將勞權意識深根內化，讓勞工雙方自始就能在尊重互信協商，建議新竹縣比照新北市勞權教育成功案例實行，高中職勞權教育要符合建立集體勞權意識的方針。

第二是新竹縣在承辦商業登記時，要隨附勞權法遵指南，並開辦相關教育訓練，做為雇主取得商業登記前的必修考核項目，提高微型與中小企業的遵法能力。

第三為強化勞檢，羅美文指勞檢是守護勞工的第一線，新竹縣110年度總受檢場次為954場，處分率只有5.77％，罰鍰302萬元，勞檢量能不足。

羅美文要求縣府設立勞動檢查科，勞檢次數與處分率要達標，增加勞檢員人數到每3萬人有1名勞檢員的比例，對大型業者違法罰則從嚴，未限期改善者連續裁罰。

楊文科贊同羅美文為保障勞工權益的訴求，當場簽署「一起連署挺勞權」，指示勞工處找相關專家學者擔任講師，提供教育局在推動國中、高中的勞權教育時參考。

楊文科說，縣府在宣導勞動法令時也會透過相關部門，向辦理工商登記或微型、中小企業提供資料，要求遵守勞動法規，至於強化勞檢，人力確實不足，在勞檢員編制上會想辦法呈報中央增加員額。

楊文科並指111年度勞動檢查的一般檢查954件、申訴檢查419件，是因疫情影響而減少，這是過渡時期，但只要是申訴案件，勞工處會用最快速度處理。大型業者違法罰則從嚴，及未限期改善者連續裁罰，縣府會研議可行方式。