具高能源轉換效率及節能效果化合物半導體已為全球半導體黑科技，工研院10年前攜手業者共同開發碳化矽與氮化鎵等化合物半導體元件技術，建立自主產業鏈，並成立「電力電子系統研發聯盟（Postsecondary Electronic Standards Council；PESC）」推動供應鏈在地化，25日邀請業者共同見證成果，持續建立MIT從元件、模組到次系統一條龍產業鏈，搶攻2026年超過千億台幣化合物半導體商機。

新一代化合物半導體因具備高頻、高功率、高轉換效率等優勢，已廣泛應用於電動車、再生能源、智慧電網、工業馬達驅控器所需高能效電力轉換系統，已被視為實現2050淨零碳排戰略武器。政府近年來更在供應鏈、人才、基礎設施及研究都祭出多項政策，確保台灣半導體業維持領先地位。

2014年工研院電力電子系統研發聯盟，攜手業者在4個SIG（Special Interest Group；關鍵技術委員會）營運小組展開運作，積極串聯台灣從化合物功率半導體晶片、功率模組、次系統、系統原型產品一條龍產業鏈，加速建構完整生態系，推動電動機車及電輔自行車供應鏈全國產化，展現淨零碳排成果，同時透過整合AIoT功能進一步實現功率模組與次系統智能化與差異化。

電力電子系統研發聯盟會長暨工研院電光系統所所長張世杰表示，節能減碳與5G科技趨勢引爆電動車、綠能商機，新一代半導體已被積極應用在電動車、新能源、AI人工智慧、5G通訊等領域。工研院在10年前就持續研發化合物半導體相關技術，並籌組電力電子系統研發聯盟，所設立的SIG專案小組也因應市場與技術趨勢提出專屬的討論及合作平台，以提供相關業者進行合作與串聯。

第1個「工業減碳模組技術平台」，對應工業用龐大電力用量的困境，可整合碳化矽模組驅動獲得解決。第2個「運輸減碳模組技術平台」，聚焦車載變流器（SiC inverter）及充電用，分享功率模組封裝趨勢，帶動本國廠商建構產業完整供應鏈。第3個「功率氮化鎵元件及模組技術平台」，除碳化矽技術外，另針對功率氮化鎵元件與模組化及終端應用展開研究。第4個「車規可靠度測試技術平台」，提供符合國際車規AQG324、AEC-Q101測試規範的可靠度測試服務，協助業者驗證需求。

工研院除了在2021年發表「全國產化重型電動機車驅動次系統公版解決方案」，研發高功率、高馬力、高續航力、高環保「4高」特色的電動機車，更在全國唯一大專校際道路機車賽事電車示範組獲得全國第3名佳績。這次成果發表以智慧功率模組為核心，與文顥電子、璦司柏電子開發所需之陶瓷基板與智慧功率模組，成為國內首顆全國產化電動輔助自行車驅動系統，傳統自行車亦可實現低成本電動化。開發成果目前已上路，並與花東旅遊業者合作落地旅遊景點，展現國產晶片、基板及模組化技術成果。