CTWANT 娛樂星聞 / 77老大十指緊扣約會辣妹 深夜滑進摩鐵又返家

39歲「77老大」從中醫轉職當YouTuber，樂於分享保養、兩性話題等，訂閱數破百萬，人氣超高。他3月被周刊拍到帶長髮美女到摩鐵消費，事後大方認愛網紅女友Vivi書庭，解釋當天是提前慶祝情人節。昨（24日）77老大出席記者會，被問到結婚計畫，笑說：「穩定還沒有確定」嚇壞媒體。

77老大24日和女星林心如現身美顏飲代言人記者會，被媒體關心與女友Vivi書庭的感情進度，他先回：「一切隨緣」，一旁的林心如則追問：「你是要結婚了嗎？」對此，77老大表示：「穩定還沒有確定。」這番回覆把現場媒體嚇一大跳，以為感情有變數，77老大趕緊解釋是還沒確定什麼時候結婚，承諾若有好消息一定會公布。

77老大和Vivi書庭認識4年、交往約1年，喜歡小孩但目前尚未計畫步入婚姻，對結婚的態度順其自然；得知狗仔拍到慶祝情人節的過程後，77老大隨即在IG限時動態大方認愛，還向狗仔喊話：「以後有看到，可以直接來找我，不用偷拍，我讓你拍個夠！」77老大大方承認有女友的行為，被外界讚賞很霸氣，當時77老大靦腆地回應：「也不是啦，已經被拍到了，那就來澄清。」不過，77老大還是希望大家把注意力放在專業和工作。

77老大是長庚大學中醫系校友，本來是名中醫師，2018年轉戰Youtube頻道，短短3年就突破百萬訂閱，至於轉職原因，77老大曾在頻道中表示：「我知道醫生很賺錢、有地位、而且非常受人尊敬，但拍影片，也沒甚麼不好，醫生10分鐘，只能幫一個人，但我的影片10分鐘，可以幫助到很多人。只要心中有白袍，走到哪裡都是醫生！」不過，77老大近日受訪時，有思考是否要穿回白袍，「最近有在考慮要重新回到醫療職場，看YouTuber和醫生工作能否同步完成，因為我覺得我用網紅影片陪伴大家3年了，還是想在臨床上幫助患者」，目前尚未確定要到朋友診所開門診還是自行創業。