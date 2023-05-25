交通罰單常讓民眾荷包失血，新北市議員黃心華指出，新北市去年一整年交通罰單開出390餘萬張，1年7萬多件申訴案中，有1萬2000件撤銷成功，申訴成功率頗高。他認為開單過程中的審核階段應把關清楚，不僅應從寬認定，審核獎懲制度也應該符合人性，才能讓審核更加嚴謹。警察局長廖訓誠坦言案量確實非常多，會持續加強，也允諾將議員建議的獎懲制度提報中央。

黃心華指出，新北市2022年違規入案件數高達397萬3475件，其中民眾申訴的案件有7萬7330件，申訴撤銷件數有1萬2335件，申訴成功率達16％，這些還是有申訴的，其實很多民眾都是摸摸鼻子繳費。

黃心華也說，有民眾被後方車輛拍到檢舉，照片模糊根本看不清楚到底有沒有被壓線也被開單，事實上應該要從側面才好判斷，他認為罰單中間的審核過程應該更加嚴謹，否則累了警察，也惹民怨，浪費社會成本。

警察局長廖訓誠指出，民眾檢舉案件非常多，幾乎每天檢舉案量都會高達4000件，同仁審核確實非常辛苦。

黃心華認為，除了應該從寬認定，也可透過修正獎懲機制，目前是審核第100件一支嘉獎，但下一支嘉獎卻要到第300件，應該加強獎賞，讓辛勞付出能獲得等比例回報；在懲罰部分，也應該更符合人性，才能讓罰單出錯率降低。

廖訓誠指出，目前獎勵懲罰制度中央有一套標準，對於議員建議會再反映給中央。