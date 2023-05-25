影音串流平台Netflix宣布即起帳戶僅供同住者使用，若非同住者共享帳號，每人每月得多付100元，引發用戶哀嚎。一名網友分享2個解決方案，分別是所有使用者都不要用電視登入Netflix，或是請已經有帳號的朋友將你新增為「非同住者」，這樣一來每個月只要100元就可以使用Netflix，還不需要共享帳號。

一名網友昨在Dcard上分享，Netflix正式宣布帳戶僅供同住者使用，若非同住者共享帳號，每人每月得多付100元，讓不少民眾看了驚慌失措，而原PO爬了整天的文，並向客服諮詢了以後，想到了幾個解決方案。

原PO表示，第一個解決方案就是所有使用者都不要用電視登入Netflix，因為官方抓非同住者的方式是透過是否有定期跟「同戶裝置」連接上相同IP位置，來作為判斷是否同住的依據。簡單來說就是其中有一個使用者把電視設定成同戶裝置的話，其他使用者就要定期去他家連WiFi了。

原PO指出，他跟客服諮詢以後，確認目前僅使用「行動裝置」的人是不受影響的，而所謂的行動裝置包括手機、平板和電腦，也就是說只要大家都不在電視上使用Netflix，就可以繼續正常使用。

原PO也說，第二方案則是可以請已經有帳號的朋友，將你新增為「非同住者」，這樣一來就能以每個月100元的方式加入他們，而且還不用跟他們共享Email跟密碼，缺點是要欠別人一個人情就是了。

原PO補充說，當然最簡單的解決方法就是直接退訂Netflix或花錢了事，畢竟現在市面上還有許多不同的影音串流平台可以用，不是非得要選Netflix，但如果真的想繼續用Netflix，但又不想花時間精打細算，當然也可以花錢了事。

貼文引起網友討論，「簡單來說就是想繼續當Netflix老鼠，就都用行動裝置上Netflix就沒事，這樣對吧」、「要來取消訂閱了，這幾年來Netflix陸續取消一堆我愛看的劇我也是受夠了」、「完了已經用電視看過了」、「為什麼不出一個個人方案，然後資費降低一點，搞那麼複雜直接退訂」。