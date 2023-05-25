針對民進黨昨(24)日公布國民黨總統參選人、新北市長侯友宜與詐騙集團主嫌秦啟松的合照，侯友宜今(25)日坦蕩喊「拜託民進黨來查」，反轟人民對民進黨總統參選人賴清德「零信賴」。對此，資深媒體人韋安認為，反詐騙、拚治安將成2024決勝關鍵。

侯友宜今表示，對於秦啟松完全沒印象，更指司法單位現在民進黨手裡，拜託趕快查他跟秦的關係。侯友宜也質疑，民進黨反貪瀆、反黑金講了7年，黑金與貪腐卻越來越多，並痛斥賴清德是「零信賴」。

對此，韋安今在臉書指出，民進黨提出的照片是2018年9月所拍攝，當時侯友宜已辭掉新北市副市長，沒有官職時，以市長候選人身份參訪新莊在地的群洋企業，而秦啟松只是當時的在場人士，根本不是綠營所指控「秦是侯的座上賓」。此外，秦啟松是2020年因詐欺案件遭起訴，2018年9月間合照，根本還是無罪之人。

韋安認為，侯友宜被正式提名才一個禮拜，就開始進入「戰鬥位置」，而打擊犯罪正是侯的專長。韋安預言，2024的侯賴、藍綠對決，反詐騙、拚治安將成最後決勝關鍵。