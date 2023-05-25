PC組裝玩家若想為遊戲裝備增添硬體元件，並在效能、功能與率性風格間取得完美平衡，ROG Strix GeForce RTX 4060 Ti將是最佳選擇！其不僅採用與GeForce RTX 40系列相同的賽博龐克元素，亦將尺寸縮小至3.1 slot，長度也只有311.4 mm，可相容更多機殼，再加上只需一個8 Pin電源連接，組裝簡單好上手。

外型精巧的ROG Strix GeForce RTX 4060 Ti，在MaxContact散熱器上仍保留充裕表面積讓氣流通過；三組升級的11扇葉軸向式風扇，比前代提升21%風量，搭配大型通風背板、0dB技術，冷卻效果大躍進！此外，使用者還可享有多項出色功能，包括：在最高效能 / 安靜模式間直覺切換的雙BIOS開關、可讓電腦機殼扇直接串連顯示卡的FanConnect II接頭，以及支援Aura Sync的ARGB環型燈，還有全自動製程技術，以成就可靠的電力傳輸與經久耐用的優異品質。

全新TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti亦內建雙BIOS開關，以及全新設計的ARGB TUF標誌燈光模組，可依喜好自訂，展現個人獨一無二的電競時尚；軍規等級電容與全自動製程，則能降低傳統人工生產線的不確定性，維持遊戲所需的穩固動能，玩家縱橫沙場時更無後顧之憂。

ROG年度指定合作改裝者暨PC改裝世界冠軍—AK Mod，日前以其最新作品「Raphael-治癒天使」於全球知名、德國最大規模PC改裝大賽—DCMM(Deutsche Casemod Meisterschaft)獲頒三項大獎，除了「創意自製」類別季軍，在「新人」、「電腦改裝」兩大類別更一舉奪下冠軍殊榮！為與玩家分享得獎喜悅，同時推廣電腦DIY組裝，ROG也特別祭出限時優惠。