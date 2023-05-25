周四日經225指數收盤升118.45點或0.39%，為30801.13點。東證一部指數跌6.25點或0.29%，為2146.15點。

愛德萬測試大漲16.22%，帶領半導體股指數大漲；稍早輝達(Nvidia)公布令人矚目的獲利預期，提振了市場人氣。

樂天集團升0.68%；稍早該線上零售商為行動業務的擴張而融資，並發行了新股。

日本股市近日跑贏其它股市，支撐因素包括強勁企業獲利、晶片投資增加，以及市場對日本經濟從疫情復甦並對消費產業的復甦有樂觀信心。

日本財務省的資料顯示，在截至5月20日的一周，外資在日本股市買超8675億日圓(約64.2億美元)，為連續第八周的資金流入。

樂天證券首席策略師Masayuki Kubota說，外國投資者正在購買日本股票，而不是美國股票；由於銀行問題、金融緊縮和政府債務上限問題，導致美國經濟狀況不佳」；「但是在日本，隨著該國重新開放，服務業現在看起來非常強勁」。

他補充說：「製造業，特別是半導體產業，正在復甦」。

日本南部熊本縣正成為半導體聚落。索尼宣布，其半導體子公司將購買當地土地，擴大影像感測器的生產。

愛德萬測試大漲16.22%，報16340日圓，創歷史新高。晶片製造設備商東京威力科創升3.01%，報18800日圓。

金融股是日經最大的拖累。