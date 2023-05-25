美國國防部長奧斯汀先前在參議院聽證會證實，對台5億美元軍援很快就會提供，國防部今也證實，援助項目最近就會實施，且都是現貨。國防部長邱國正也強調，美方宣布軍援前，國防部有事先知情。

邱國正上午列席立法院外交及國防委員會並備詢，陳以信表示，前陣子美國拜登總統宣布以緊急撥款方式，支援對台5億美元軍售，而根據美國外國援助法案，緊急撥款其實有要件，寫明是針對不可預見的危險，美國才採取直接的軍事援助，這是相當嚴格的法律定義。

美國國防部長奧斯汀先前在參議院聽證會證實，對台5億美元軍援很快就會提供，國防部今也證實，援助項目最近就會實施，且都是現貨。（摘自國會頻道）

陳以信說，美國過去三年利用該法律定義，執行30多次的緊急撥款，都是針對烏克蘭，如今把完全針對烏克蘭、已經在作戰的case放到台灣來，是不是完全符合其定義，這是一個問題，當然美方希望取得彈性，用以處理軍售項目延宕，但這樣的緊急撥款是否曾向我溝通，經我同意，而現在有確認哪些項目要實施？

邱國正說，美軍援烏克蘭與援台運用的條例有些許差別，而一旦要作業，一定是雙方商量過，美宣布前我方會知道。

國防部戰規司長李世強表示，援助項目之前就已經確定，且都是現貨，最近就會開始進行。陳以信追問，除了這5億美元的軍援項目要進行，這半年內是否有已經確定能準時交貨的軍購？

李世強回應，今年有許多可以準時交貨，像是陸軍拖式2B反戰車飛彈原本去年底要交，現在全部集中到今年來陸續交貨，可以按照期程交貨。