桃園市19日出現強降雨，台61線草漯路段平面車道嚴重淹水，積水至21日都未退去，造成民眾困擾，相關單位22日在下波大雨來臨前緊急派出怪手疏通水路。民代直言，當地遇大雨就淹，應改善水路遭沙丘風沙掩埋的根本問題，否則永遠清不完。桃園市水務局表示，目前正評估改善當地排水系統，朝施作明渠或涵管方向研擬，預計6月初決定方案邀集相關單位討論並盡快施作。

桃園市19日出現強降雨，造成台61線草漯路段平面車道淹水，當天傍晚水退去後，晚間又傳淹水災情，淹水高度達小腿，造成民眾困擾。（市議員許更生提供／蔡明亘桃園傳真）

立委黃世杰指出，短延時強降雨常造成大園、觀音與新屋一帶，台61或台15沿線地區淹水，大部分地區排水功能正常，但台61草漯段19至21日淹水遲遲未退，由於道路為公路總局管轄，旁邊保安林為林務局轄管，出海口草漯沙丘為桃園市海管處管轄，牽涉多個機關，22日邀集所有相關單位會勘，並出動怪手開挖臨時水路，讓水順利排出，建議水務局針對沿海地區排水系統進行盤點改善，才是長久之計，因應極端氣候部署，讓居民免受淹水之苦。

「每次下大雨都淹水！」市議員許更生說，此處淹水已是長久以來的問題，要求水務局通盤檢討，一次改善做到好，否則一次次應急處理，問題不會斷根；市議員吳進昌提到，由於草漯沙丘地形改變，掩蓋住排水系統，現在僅為臨時性處理，應施作排水涵管通到出海口，且要注意尺寸不應太小，否則未來清理內部泥沙會有困難。

市議員吳進昌表示，由於草漯沙丘地形改變，掩蓋住排水系統，現在僅為臨時性處理，應施作排水涵管，避免水路遭風沙掩蓋。（市議員吳進昌提供／蔡明亘桃園傳真）

水務局說明，經調閱衛星圖發現，草漯沙丘有條水路可把當地淹水引出，推測因潮汐或風沙等因素堵塞住水路，已緊急疏通排水。考量日後若沒較完整的排水設施，沙丘地貌改變又會掩蓋水路，為避免再次淹水，目前朝施作明渠或涵管方向，就當地環境適合的方案評估中。

水務局提到，由於事涉跨機關協調，還有後續經費與維管問題需討論，預計6月初決定方案後與相關單位討論並盡快開始施作，期間若遇大雨，也會隨時關注臨時水路是否保持順暢，避免民眾受淹水之苦。