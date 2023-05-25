國民黨提名台中市第六選區（中西東南區）立委候選人羅廷瑋25日召開記者會，由議員張彥彤、林霈涵派特助陪同，該選區另一名議員李中未出席，外界質疑羅是否還未得到李中支持？羅廷瑋公開向李中喊話，希望李中給他一個機會；李中則回應，希望黨能推薦人品優秀且沒有爭議的人選，這才有團結的可能。

台中市東、南區市議員李中2020年參選立委，以39.78％得票率敗給現任立委黃國書。李中指出，自己早已多次向黨部及勸進鄉親們表明，2024立委選舉沒有意願參選，會專心監督市政。

羅廷瑋今天被問到是否仍未得到李中支持？羅廷瑋說，面對民進黨種種惡行，沒有團結不會贏，希望李中議員能給他一次機會，自己也會更努力團結黨內力量，有信心贏回這席。

李中說，他多次建議黨部主委與提名委員，儘早尋覓非本區現任議員的其他優質年輕人選來投入競選活動，一定會全力輔選；由於現今詐騙集團猖獗，他衷心希望黨能推薦人品優秀且沒有爭議的人選，這才有團結的可能。

國民黨台中市黨部主委顏文正則表示，黨提名的候選人要努力尋求黨內同志、地方幹部支持，國民黨是民主的政黨，大家表達意見都很正常，提名後黨內要先團結，候選人要拿出誠意，自己也會介入協調。