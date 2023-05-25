民眾抱怨豐原轉運站立體停車場動線不佳。（陳淑娥攝）

台中市豐原轉運站立體停車場於去年9月啟用，但民眾反映停車場標示不明、動線規畫不佳等問題，時不時要「倒退嚕」，險象環生。台中市交通局25日指出，停管處將再請現場營運業者依民眾反映狀況，適時檢討增加指引標示。

民眾投訴指出，豐原轉運站立體停車場標示不明，且開車上3樓停車場，但車子持續往前開竟是下樓，只好「倒退嚕」往左轉再右轉找停車位，如果沒有停車位，但再往前是樓上汽車下樓通道，只好再倒退嚕左轉，再左轉才上樓，動線規畫相當不佳。

台中市交通局表示，豐原轉運站立體停車場採單一入口上行、單一出口下行，以保持通行安全與快速，避免爬坡車道時會車，各樓層間的通行車道上行及下行分開單向設計，避免車輛衝突，並於該場域各樓層設置剩餘車位顯示器及智慧在席偵測系統，輔助民眾停車參考，讓民眾清楚知道車格空位位置，減少尋找停車位時間及行車衝突，將依民眾反映狀況，適時檢討，增加指引標示。

台中市豐原運轉站為地下2層、地上5層樓多功能建物，具備客運轉運、停車與商場空間，3、4及頂樓為汽車停車場，共有296席汽車、849席機車停車格。