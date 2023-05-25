彰化縣防癌協會今天在彰化秀傳舉辦肺癌防治宣導活動，60多位民眾參加。66 歲的彰化市延平里里長陳雯嘉在會中現身分享自己的經驗，她說自己沒有吸菸或任何不良習慣，卻罹患原位肺癌，還好只有0.6公分，接受了微創手術切除，術後恢復良好，後續只需定期追蹤即可。

陳雯嘉說，她因為出車禍被車撞，骨折就醫，被醫師檢查出肺部有狀況，緊急再安排詳細檢查，才發現罹患肺癌，幸好發現得早，早期發現、早期治療，就可以健康地活出彩色的人生。

彰化秀傳院長黃士維表示，癌症已連續43年高居國人死因的第一名，其中肺癌致死率也連續19年位居所有癌症之首，每年有超過1萬人死於肺癌。最近幾年來，大家對肺部保健與健檢的意識抬頭，越來越多的初期肺癌被提早診斷出來，並在微創手術後被完全治癒，故早期肺癌篩檢相當重要。

該院副院長、胸腔外科醫師李佳穎說，香菸是肺癌相關的一級致癌物，但是在肺癌的患者中，有超過一半的人，終其一生沒有吸菸的經驗。根據國健署年報顯示，自從1990年後，台灣的吸菸比率是年年下降（32％降到14％），但肺癌發生率卻是年年上升（每10萬人口17人升高到35人）。

李佳穎指出，台灣PM2.5來源三成是外來霧霾，六成為本地工業及交通排放產生，中部南方有全台PM2.5排放量全台第一高的六輕，北方則有第三高的台中火力發電廠，再加上外來霧霾等三方夾擊之下，中台灣每年幾乎有1／3的時間處於嚴重空污情況，中部民眾是空汙下相對受害最深的一群人。

國健署去年7月開始，針對肺癌高風險族群提供免費低劑量肺部電腦斷層檢查，對象包括50歲至74歲男性、45歲至74歲女性，父母兄弟姊妹子女等一等親有肺癌病史，以及50歲至74歲的老菸槍，30包菸年以上，目前透過這個方案接受檢查的民眾，有2％至3％已被診斷出早期肺癌。

彰化縣防癌協會陳家玉理事長表示，今天的活動希望能透過對社區民眾的衛教，提高大眾對肺癌與風險因子的認知，提早發現像里長這樣的早期肺癌患者，避免發生因延遲診斷造成後悔莫及的悲劇。